Roma: scoppiato un incendio all’interno di un palazzo in periferia. Le fiamme hanno interessato alcuni appartamenti in via delle Pispole.

Divampano le fiamme nella periferia romana. Questa mattina, come riporta Skytg24, si è verificato un incendio in Via delle Pispole. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno salvato gli inquilini portandoli fuori dalle loro abitazioni in spalla. Tra gli inquilini vi erano anche anziani e disabili. Fortunatamente, i soccorsi sono arrivati immediatamente. Un uomo è stato portato in ospedale per intossicazione.

Come riferisce Skytg24, sono tuttavia ancora da verificare le cause che hanno scatenato l’incendio nel palazzo della periferia di Roma.

Roma: incendio in un palazzo della periferia

L’incendio di questa mattina ha coinvolto alcune abitazioni della periferia romana. Fortunatamente i soccorritori sono arrivati immediatamente e solo una persona è stata accompagnata in ospedale per intossicazione.

Intanto, per quanto riguarda la città di Roma, continuano ad arrivare aggiornamenti in merito all’emergenza Coronavirus. Nella giornata di ieri, Roma ha registrato 35 casi di positività al Coronavirus. Altri 51, invece, come riporta Romatoday, si sono verificati nella provincia di Roma. Le altre città del Lazio hanno registrato, nelle ultime 24 ore, 68 nuovi contagi da Coronavirus. Ad intervenire sulla questione, come riporta Romatoday, è stato l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato. Dalle sue parole, si intuisce come una delle problematiche nel Lazio sia legata alla casa di riposo nel comune di Celleno (Viterbo).

I dati, riportati da Romatoday, riferiscono i contagiati delle ultime 24 ore, divisi per zone di appartenenza: 7 asi nell’Asl Roma1; 10 nell’Asl Roma2; 18 casi all’Asl Roma3; 7 casi all’Asl Roma4; 19 casi all’Asl Roma5; 25 casi all’Asl Roma6. Sono 12 i casi all’Asl Frosinone; 10 all’Asl Latina; 13 casi all’Asl Rieti e 33 nuovi casi all’Asl Viterbo.

F.A.