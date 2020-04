Coronavirus negli Stati Uniti, aumentano ancora i morti: la situazione nel paese più colpito al mondo dalla pandemia dopo l’Italia.

Continua l’emergenza Coronavirus negli Stati Uniti che, al momento, sono il paese più colpito al mondo da questa pandemia dopo l’Italia. E nelle ultime ventiquattro ore – secondo quanto riportato dalla ‘Johns Hopkins University’ – si registrano altri 1.783 decessi che portano a 16.478 il numero totale di morti. Ma non è finita qui: gli Usa hanno più di un quarto dei casi di positività dichiarati ufficialmente nel mondo, con quasi 470 mila in totale.

Coronavirus, anche New York in ginocchio

Proprio ieri, c’è stato il record di vittime a New York in un giorno solo: 799 persone hanno perso la vita a causa dell’emergenza Coronavirus. E il governatore della città americana, Andrew Cuomo, ha espresso tutta la sua preoccupazione per quello che sta accadendo: “Si tratta di una pandemia più devastante dell’11 settembre sia per quanto concerne il numero di morti che i danni all’economia“. Numeri che, purtroppo, sono destinati ad aumentare ulteriormente nei prossimi giorni.

