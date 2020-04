La prestigiosa rivista scientifica fa mea culpa per aver più volte associato la nuova malattia alla Cina, scatenando nel mondo reazioni di intolleranza e discriminazione

“The Chinese virus”, è così che il presidente americano Donald Trump ha a lungo chiamato il SARS-CoV-2 nel corso delle sue uscite pubbliche. Un’associazione che in breve in tempo ha fatto breccia nei ragionamenti di molti, quasi a dare al colosso asiatico la responsabilità di quanto accaduto.

Al netto dei possibili errori di gestione e comunicazione nelle fasi iniziali dell’epidemia, errori poi ripetuti da altri paesi, è abbastanza evidente come l’avvento del virus non sia colpa della Cina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Trump: “Le prossime saranno settimane dolorose”

Coronavirus, Nature: “Ci assumiamo la responsabilità”

E’ proprio la celebre rivista britannica, faro del mondo accademico e scientifico, a porre le scuse per questa iniziale associazione. Nelle sue fasi iniziali infatti, prima che l’OMS battezzasse la malattia come Covid19, si è sempre fatto riferimento ad una generica polmonite proveniente dalla Cina.

In un editoriale pubblicato il 7 aprile Nature non ci gira intorno: “Ci assumiamo la responsabilità e ci scusiamo. Per anni è stato comune – prosegue la nota – associare malattie virali a luoghi o regioni di provenienza”. Proprio in quest’ottica, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato delle nuove linee guida nel 2015, con l’intento di evitare etichettature geografiche in grado di scatenare stigma e rabbia sociale nei confronti di popolazioni o etnie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus: gli indici di pericolosità delle attività lavorative

Clima di sospetto nei confronti delle persone di origine asiatica

Come era prevedibile – fa ammenda Nature – le conseguenze di questo tipo di comunicazione “imprudente” si sono viste fin dai primi giorni. Si è rapidamente diffuso un clima di sospetto e diffidenza nei confronti delle persone dalle sembianze asiatiche, come se i loro tratti somatici fossero sufficienti a renderli dei possibili veicoli di contagio.

Una reazione che si è potuta vedere anche in Italia, ma soprattutto nei paesi anglofoni. Qui – conclude la rivista scientifica – molti giovani cinesi sono stati costretti a lasciare ad esempio i corsi universitari per far ritorno nei paesi di origine, per la paura di poter diventare facili bersagli in un clima di rabbia e frustrazione crescente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Wuhan, dopo 76 giorni finisce il lockdown: le immagini più belle – FOTO

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24