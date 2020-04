Sky ha deciso di offrire uno sconto per gli abbonati di Calcio e Sport e quindi si può fare la richiesta sul sito ufficiale

Sky ha deciso di proporre uno sconto di 15,20 euro al mese, valido fino al 31 maggio, per i clienti che sono abbonati sia al pacchetto Calcio che quello Sport. L’offerta è valida sia per chi ha il digitale terrestre che sul satellite. Per richiedere lo sconto, bisogna andare sulla propria area personale sul sito di Sky ed accedere alla voce ‘Promozioni’. Da lì, scorrendo in basso, c’è un link che indirizza alla pagina per richiedere lo sconto. Lo sconto, come chiarito da Sky, è valido dall’adesione fino al 31 maggio, ovvero pro-rata mensile.

Sky Cinema, due nuovi canali gratis

Le iniziative di Sky per i suoi abbonati sono diverse. Già alcuni giorni fa l’azienda aveva fatto sapere che, dal 4 al 30 aprile, avrebbe acceso due nuovi canali Cinema senza costi aggiuntivi.

Il primo canale è Sky Cinema #IoRestoACasa 1, numero 310 di Sky e 471 sul digitale terrestre, che si dedicherà a visioni adatte a tutta la famiglia con i film più recenti, i grandi cult del passato e prime visioni tra cui Il giorno più bello del mondo. Si potranno vedere anche i classici di Alberto Sordi, nel centenario della nascita, e commedie iconiche come Se scappi, ti sposo.

Il secondo canale è Sky Cinema #IoRestoACasa 2, numero 311 di Sky, numero 473 sul digitale terrestre, che offre prime TV come Rambo – Last Blood, classici intramontabili come la Trilogia del dollaro di Sergio Leone e grandi film italiani.

Entrambi i canali sono disponibili anche su Sky Go e quindi sono fruibili su smartphone, tablet e PC.

