Continuano a migliorare le condizioni meteo sulla penisola. Nei prossimi giorni l’alta pressione esploderà sulla penisola, con bel tempo ovunque.

Non si ferma il flusso anticiclonico sulla nostra penisola. Nei prossimi giorni l’alta pressione esploderà sulla penisola, portando bel tempo ovunque. Questo miglioramento sarà condizionato dalla presenza dell’anticiclone, e durerà almeno per i prossimi 12 giorni. Inoltre dalla prossima settimana, l’ormai accertata presenza dell’anticiclone abbraccerà tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa, per questo motivo il sole sarà protagonista su tutte le regioni.

Ovviamente con il grande bacino di alta pressione, aumenteranno anche le temperature che saliranno intorno ai 22-24 gradi. Inoltre anche per la giornata di Pasqua ci sarà tanto sole da Nord a sud, mentre le prime crepe si faranno vedere nella giornata di Pasquetta.

Dopo qeusta situazione di bel tempo, un nuovo peggioramento arriverà intorno al 16 aprile, con l’arrivo di un flusso atlantico perturbato. Infatti durante questa giornata ci sarà una vera e propria svolta, con un possibile arrivo di un pericoloso ciclone.

Meteo, domenica 5 aprile

Durante questa giornata domenicale, un flusso d’alta pressione di matrice sub-tropicale si farà spazio anche sull’Italia, dopo essersi diffusa sul resto dell’Europa. Durante la giornata di oggi avremo quindi un Centro-Nord in piena matrice anticiclonica ed un Sud in cui il caldo si stabilizzerà gradualmente. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà in questa domenica, analizzando settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, come detto in precedenza, ci troveremo già in pieno anticiclone. Il sole sarà protagonista su tutto il settentrione, con giusto qualche nube innocua su Alpi e Prealpi. Le temperature continueranno ad alzarsi, con massime che andranno dai 18 ai 20 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo una bella giornata su gran parte delle regioni. Qualche incertezza si presenterà sui rilievi abruzzesi, dove si presenteranno alcuni addensamenti. Nonostante ciò, ovunque, le temperature torneranno ad aumentare, con massime che oscilleranno dai 17 ai 21 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia ci saranno maggiori incertezze. Infatti troveremo un meteo incerto su Basilicata, Calabria e Sicilia, ma nonostante ciò non dovrebbero presentarsi precipitazioni. Altrove invece tornerà il bel tempo, con un sole gradevole che persisterà per tutta la giornata. Le temperature tornano ad aumentare, con massime tra i 16 ed i 20 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !