Coronavirus, l’Ordine dei Medici , dei Chirurghi e degli Odontoiatri si sta ribellando. Di seguito la lettera inoltrata alla Protezione Civile per le mascherine.

Il tema più importante del momento per tutti i medici e gli infermieri è quello legato ai Dispositivi di Difesa Individuale. Combattere in prima linea contro il coronavirus non è affatto semplice, farlo anche senza alcuna difesa per impedire di essere contagiati è a dir poco un incubo. Anche per questo motivi tantissimi camici bianchi stanno perdendo la vita, date le scarse strumentazioni di cui dispongono. Per questo la Protezione Civile, dopo tante richieste, sta cercando di distribuire quante più mascherine possibili in tempi brevi. Purtroppo, però, non sempre la cosa è facile. E le mascherine che sono state distribuire in alcune zone non hanno ottenuto un responso positivo.

Coronavirus, Ordine dei Medici: “Arrivate mascherine non conformi”

Oggi il presidente dell’Ordine dei Medici, dei Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli, ha riportato le sue lamentele alla Protezione Civile. Giorni fa aveva mandato una lettera di lamentele non essendo i dpi distribuiti conformi alle norme vigenti, e per questo c’è stata tensione. Di seguito le sue parole.

“Abbiamo subito contattato la Protezione Civile, che ci ha confermato che il materiale non era conforme a quello ordinato. Ho ritenuto pertanto di avvisare i Presidenti degli Ordini capoluogo di Regione, che avrebbero dovuto farsi collettori delle consegne per poi distribuire i dispositivi agli Ordini provinciali, affinché fermassero le procedure“.

