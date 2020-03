Coronavirus, primo gatto positivo: è accaduto in Belgio come annunciato in queste ore dalla facoltà di medicina veterinaria di Liegi.

Dopo il caso del cane a Hong Kong, c’è da registrare adesso il primo gatto positivo al Coronavirus. E’ accaduto in queste ore in Belgio come annunciato dalla facoltà di medicina veterinaria di Liegi: secondo quanto riferito da ‘The Brussels Times’, sarebbe stato il proprietario a trasmettere il virus all’animale. Il rischio di trasmissione da animale a uomo, invece, sarebbe davvero minimo.

Coronavirus, la situazione in Belgio

In Belgio, al momento, si contano 7.284 casi di positività al Covid-19, 289 morti e 858 persone guarite. Il paese con il maggior numero di contagi al mondo sono gli Stati Uniti con 104.837 casi, mentre purtroppo l’Italia è al primo posto nella classifica per numero di morti (9.134). La speranza di tutti è che questi numeri possano finalmente iniziare a scendere da qui ai prossimi giorni: seguiremo con attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati.

