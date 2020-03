Emergenza Coronavirus, l’ISS fa chiarezza: età media dei morti per l’epidemia in Italia e principali cause oltre che sintomi

Emergenza Coronavirus, l’ISS fa chiarezza e ha redatto un primo screening dei contagiati e dei morti in Italia. Al 26 marzo i casi erano già superiori a quota 60mila, un numero elevato e quindi interessante per fornire anche le prime risposte. Così è nata uina prima tabella riassuntiva che mette insieme età, cause e sintomi dei pazienti seguiti in ospedale.

Emerge ad esempio che l’età media dei pazienti deceduti o positivi al Covid-19 è 78 anni. Inoltre l’età mediana dei pazienti morti e positivi al Coronavirus è 15 anni superiore a quelli con infezione, cioé 63 anni. E ancora, le donne decedute sono in percentuale decisamente minore, ‘solo’ il 29,6 per cento. Ma hanno anche un’età più alta rispetto agli uomini (donne 82 anni – uomini 78 anni).

Al 26 marzo sono 84 su 6801 (1,2 per cento) i pazienti morti per il Coronavirus di età inferiore ai 50 anni in Italia. In particolare, 17 di questi avevano meno di 40 (14 di sesso maschile e 3 di sesso femminile, con età compresa tra i 30 ed i 39 anni). Otto di loro presentavano gravi patologie preesistenti (cardiovascolari, renali, psichiatriche, diabete, obesità). Una non presentava patologie di rilievo e di 5 non sono disponibili informazioni cliniche.

Quali sono invece le più comuni patologie croniche preesistenti, cioè diagnosticate prima di contrarre l’infezione da Covid-19? Un dato in realtà disponibile per 710 morti. Emerge che15 pazienti il 2,1 per cento del campione) presentavano 0 patologie. Invece 151 (21,3 per cento) presentavano 1 patologia, 184 presentavano 2 patologie (25,9 per cento) e 360 (50,7 per cento) presentavano 3 o più patologie.

Coronavirus, febbre e dispnea sono i sintomi più comuni nei ricoverati



Cambiando tabella, sono descritti anche i principali sintomi osservati subito prima del ricovero. In testa a questa particolare classifica ci sono febbre e dispnea come più comuni. Meno frequenti invece sono tosse, diarrea ed emottisi. Inoltre il 6,4 per cento delle persone non presentava alcun sintomo al momento del ricovero.

Dopo il rivovero, la complicanza più comuneo in questo campione (96,4 per cento dei casi) è stata l’insufficienza respiratoria. A seguire, il danno renale acuto (24,7 per cento), una sovrainfezione (10,4 per cento) e un danno miocardico acuto (10,1 per cento). Nella maggioranza dei casi (86%) la terapia antibiotica è stata quella più utilizzata. Quella antivirale è stata usata nel 54 per cento e invece la teerapia steroidea nel 35 per cento dei casi

Infine i tempi median che passano dall’insorgenza dei sintomi al decesso sono 9 giorni. Quelli dall’insorgenza dei sintomi al ricovero in ospedale sono 4 giorni e dal ricovero in ospedale al decesso (5 giorni). E il tempo intercorso dal ricovero in ospedale al decesso è più lungo in coloro che sono stati trasferiti in rianimazione rispetto a quelli che non sono stati trasferiti (6 giorni contro 4 giorni). Dati ancora parziali ma che sembrano fino ad oggi confermare quelle che erano state le tendenze già dai primi focolai della malattia in Italia.

