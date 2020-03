Coronavirus: il presidente Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro ha lanciato un appello via Twitter a tutti i sindaci italiani.

Arriva via Twitter l’appello del presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, Antonio Decaro. In questo periodo emergenziale, il sindaco di Bari ha invitato tutti i sindaci italiani a osservare un minuto di silenzio davanti al proprio Comune. Martedì 31 marzo, alle ore 12, “bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d’Italia”. Il presidente Anci lancia questa nuova iniziativa per tutte le vittime del Coronavirus. Nel lanciare l’appello, Antonio Decaro dimostra tutta la sua vicinanza, in segno di lutto, alla Provincia di Bergamo, la più colpita della Penisola.

Coronavirus, Decaro: “Appuntamento martedì 31 marzo”

In tutti i comuni italiani, alle ore 12 di martedì 31 marzo, verrà osservato un minuto di silenzio dal sindaco con la fascia tricolore. Un forte segno di vicinanza alla Provincia di Bergamo e a tutta la Lombardia, la regione più colpita di tutta Italia. Nel frattempo, come riporta Skytg 24, il governatore lombardo Attilio Fontana ha annunciato che l’aumento di casi di positività al Coronavirus, è in stretta relazione al maggior numero di tamponi effettuati. Inoltre, Fontana ha fatto sapere alla popolazione che i tamponi saranno da oggi effettuati anche ai monosintomatici. Dunque, anche chi ha un solo sintomo legato al CoVid-19, sarà sottoposto a tampone.

Il governatore lombardo Fontana ha fatto anche sapere, come riporta Skytg24, che sono dieci i neonati che hanno contratto il virus. I neonati sono stati affidati alle cure del San Matteo di Pavia, nel reparto di Pediatria. Nessuno di loro presenta condizioni gravi e alcuni sono già stati dimessi.

Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d’Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell’epidemia. — Antonio Decaro (@Antonio_Decaro) March 26, 2020

