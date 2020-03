Coronavirus, bollettino Protezione Civile di oggi 26 marzo 2020. Di seguito tutti i numeri e le ultime statistiche dell’Italia.

Il Coronavirus non si ferma e l’Italia continua ad essere la sua preda preferita. Dal focolaio, il primo in Europa, nel nord del nostro Paese, e dal resto dell’Italia arrivano brutte notizie. A darci una visione più precisa sono i dati comunicati in questi istanti dalla Protezione Civile nel suo consueto bollettino. In assenza dell’influenzato Angelo Borrelli, ecco quanto dichiarato da Agostino Miozzo eLuigi D’Angelo, direttori della Protezione Civile:

“Oggi i guariti sono 999 per un totale di 10.361. I nuovi casi positivi sono 4.492 per un totale di 62.013. In terapia intensiva abbiamo 3.612 persone, mentre ci sono altri 662 decessi per un totale di 8.165 morti“.

Coronavirus bollettino della Protezione Civile del 26 marzo: ecco la ripartizione per Regioni e Province

Di seguito la tabella con tutti gli aggiornamenti della protezione civile per le regioni. I numeri segnalano sempre un momento di incredibile crisi in Lombardia ed in Emilia Romagna.

Tabella Coronavirus 26 marzo 2020

