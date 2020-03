Julia Roberts entra a far parte della campagna #IoRestoaCasa. La famosissima attrice ha deciso di parlare della sua situazione e di come sta vivendo il momento, invitando gli altri a fare il massimo.

In questo periodo ormai è il motto di tutti: restare a casa. E’ impossibile non aver sentito questo messaggio e non considerarlo come fondamentale per assicurare la propria sopravvivenza e quella dei propri cari nelle prossime difficili settimane. Ora molte superstar ed attrici stanno condividendo il messaggio, da ogni parte del globo, per sensibilizzare i propri tanti fan ai pericolo del coronavirus ed alla disinformazione. Anche Julia Roberts ha deciso di partecipare a questa catena di solidarietà, fotografandosi a casa senza trucco e con un messaggio importante.

Julia Roberts: “A casa per difendere tutti dal coronavirus” – FOTO

“#Iostoacasaper L’incredibile @petesouza mi ha taggato e sono felicissima! #Iostoacasaper: la mia famiglia, le piccole imprese, tutti gli operatori sanitari che combattono nel mondo, per il mio fantastico vicino 95enne. Resto a casa per far parte della soluzione. Tutti, state a casa. E’ la cosa giusta da fare”.

