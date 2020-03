Importante novità nella Regione Lazio per far fronte all’emergenza Coronavirus. I positivi asintomatici potranno essere ospitati in determinati alberghi.

Coronavirus: ha dato esito positivo l’accordo tra la Regione Lazio e e le associazioni alberghiere per combattere la battaglia al CoVid-19. Infatti, come fa sapere Romatoday, i casi positivi, asintomatici, potranno essere ospitati in determinate strutture alberghiere ritenute idonee dalla Regione. Sappiamo infatti che chi risulta positivo al Coronavirus, ma non presenta sintomi, non ha bisogno del supporto ospedaliero, ma allo stesso tempo, non può trascorrere il periodo di isolamento presso la propria abitazione, poiché il rischio di contagio per i familiari è altissimo.

La Regione Lazio ha chiuso dunque un accordo, a seguito di una video-call con i rappresentanti delle associazioni alberghiere, per poter ospitare gli asintomatici nelle strutture ritenute idonee. Come riporta Romatoday, le associazioni metteranno a disposizione 3.000 posti letto nella Regione Lazio. Una novità importante per i cittadini del Lazio, che potranno usufruire, nel caso si trovassero nella condizione di essere contagiati, ma in maniera asintomatica, di 3.000 posti letto presso le aziende alberghiere.

Regione Lazio cerca medici per l’emergenza Coronavirus

Intanto, come fa sapere Fanpage, la Regione Lazio sta cercando medici per il 118, al fine di combattere la dura emergenza di questo periodo. Le centrali operative e i presidi dell’Ares 118 hanno manifestato la necessità di personale e per questo, sul sito della Regione Lazio, è stato pubblicato il bando per incarichi non superiori a un anno e non rinnovabili. Chi può partecipare? Potranno far richiesta i medici con diploma di laurea in Medicina e Chirurgia. Potranno inoltre partecipare al bando specializzandi che stanno effettuando il corso di specializzazione. La Regione Lazio sta lavorando costantemente per combattere con il maggior numero di risorse a disposizione la lotta al Coronavirus.

