Coronavirus, Arnold Schwarzenegger e l’allenamento in quarantena: il famoso attore di Hollywood mostra una scheda di esercizi su Instagram

L’icona di Hollywood ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha deciso di essere in prima linea in questa lotta al coronavirus. Il noto attore, costretto in quarantena preventiva come il resto dei 40 milioni di abitanti dello Stato della Costa Ovest, sta rispettando scrupolosamente le disposizioni governative e si mantiene molto attivo sui social.

In un post di Instagram condiviso la scorsa settimana, Schwarzenegger ha incoraggiato i fan a rimanere a casa in auto-quarantena durante l’epidemia di Covid-19. Ha ribadito chiunque abbia più di 65 anni dovrebbe rimanere a casa per le prossime settimane, proprio come sta facendo lui. Il 72enne ha dimostrato di praticare ciò che predica, girando il video nella sua cucina.

Coronavirus, Arnold Schwarzenegger e l’allenamento in quarantena

Durante i suoi video su Instagram Schwarzenegger mostra un po’ quelle che sono le sue attività quotidiane in casa. A tenergli compagnia, oltre alla famiglia, anche due animali domestici a dir poco bizzarri. Si tratta di un pony e di un asinello (chiamati Whisky e Lulu) che mangiano con lui in cucina, pasti rigorosamente a base di verdure.

Ma un tipo iper attivo come Arnold, emblema della storia del bodybuilding, non può tralasciare l’allenamento nemmeno durante questo periodo di quarantena. Proprio in uno degli ultimi post, l’ex Mister Olympia ha condiviso una serie di scatti che lo ritraggono in casa, molto più giovane, mentre pratica una serie di esercizi che non necessitano di una vera e propria palestra. Un regalo per tutti coloro che vogliono tenersi in forma tra le 4 mura domestiche.

Schwarzenegger scrive: “Ci sono molte cose che non possiamo controllare durante questa crisi, quindi dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Ho scritto il mio vecchio allenamento senza palestra per tutti voi, come promesso, perché possiamo controllare la nostra forma fisica. Link in bio per il programma (è ovviamente gratuito)“.

Tenersi in forma si può, garantisce Arnold.

