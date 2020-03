Intervistata da AdnKronos, la virologa Maria Rita Gismondo ha avanzato un’ipotesi sul Coronavirus e sul numero così alto di decessi

I dati che ogni giorno arrivano dagli esperti sugli effetti del Coronavirus in Italia e nel mondo sono terrificanti. Nel nostro Paese non siamo ancor arrivati al picco di contagi, e i numeri continuano a salire impietosi. A livello di decessi, anche la Cina è stata superata, pur avendo un numero di abitanti decisamente inferiore rispetto al territorio asiatico. Com’è possibile, allora, che il resoconto giornaliero sia ogni giorno così pesante? Le ipotesi sono diverse, ed è difficile dare una risposta certa ad una domanda così complicata. La virologa Maria Rita Gismondo ci ha provato, dando la sua ipotesi ai microfoni di AdnKronos.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fila ai supermercati, nasce app per monitorare la coda in tempo reale

Coronavirus, le parole della virologa Gismondo

È veramente difficile capire il motivo per il quale il numero di contagi e di decessi a causa del Coronavirus in Italia sia così alto. E continui a salire di ora in ora. Tra i vari virologi che, in qualche modo, cercando di trovare una soluzione, anche Maria Rita Gismondo ha provato a dire la sua. In esclusiva ai microfoni di AdnKronos, ha parlato di: “una possibile mutazione del virus. Soprattutto in Lombardia, bisogna capire cosa c’è di diverso” sottolineando come non sia spiegabile come il numero di morti in Italia abbia superato la Cina. Il territorio italiano è decisamente meno esteso rispetto a quello cinese, e soprattutto in Europa si sta registrando una escalation di casi in tempi brevissimi, molto minori rispetto a quelli in Oriente. “Aggressività del virus inspiegabile” dichiara la virologa Gismondo, che poi lancia un’appello rivolto a tutta la comunità scientifica, chiamata a comprendere la motivazione di tutto questo.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, il dottor Ascierto: “Lavoriamo al vaccino, ecco tempi e costi”

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24