Gran Bretagna, Coronavirus: Johnson ha disposto la chiusura di tutte le scuole a partire da venerdì vista la gravità della situazione

Tutte le scuole, i college e gli asili nido in Inghilterra si uniranno a quelli nel resto del Regno Unito chiudendo venerdì “fino a nuovo avviso” per cercare di frenare la diffusione del coronavirus. Ad annunciarlo il governo di Boris Johnson, all’interno di misure straordinarie dovute all’emergenza in aumento, attraverso le parole di Gavin Williamson, il segretario all’istruzione nazionale.

Anche gli esami di fine anno non si svolgeranno nè a maggio nè a giugno, ma gli studenti otterranno lo stesso le proprie qualifiche, ha affermato Boris Johnson, senza fornire dettagli su come ciò avverrà.

Gran Bretagna, Coronavirus: da venerdì chiuderanno tutte le scuole

Williamson ha dichiarato: “Il picco del virus si sta verificando a un ritmo più veloce del previsto, ed è giusto considerare le misure giuste per arrestare questo aumento e alleviare questa pressione sul sistema sanitario.

“Voglio offrire ai genitori, agli studenti e al personale la certezza di cui hanno bisogno. Dopo che le scuole hanno chiuso le porte venerdì pomeriggio, rimarranno chiuse fino a nuovo avviso. Questo sarà per tutti i bambini ad eccezione di quelli dei lavoratori chiave e dei bambini che sono più vulnerabili”, conferma il ministro dell’Istruzione.

I figli di lavoratori chiave come i soccorritori, il personale del SSN e gli addetti alle consegne sarebbero l’eccezione a cui si faceva riferimento. In più è stato aggiunto che gli studenti in Inghilterra non dovranno sostenere esami a fine anno.

Williamson conclude: “Posso confermare che non andremo avanti con valutazioni o esami e che non pubblicheremo tabelle di rendimento per questo anno accademico. Lavoreremo con il settore per garantire che i bambini ottengano le qualifiche di cui hanno bisogno”.

