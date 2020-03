“Il Coronavirus colpisce i più anziani”, non è vero. Ecco la vittima più giovane d’Italia

Il Coronavirus continua a fare vittime in Italia ed in tutto il mondo. Oggi al Centro Italia è morta la più giovane contagiata del virus. Nel marchigiano, a Pesaro per l’esattezza, ha perso la vita una ragazza di 27 anni, di cui attualmente non si conoscono le generalità. La ragazza soffriva di gravi patologie pregresse che l’infezione da Coronavirus ha peggiorato. Se è vero che il Coronavirus colpisce in maniera più aggressiva le persone con scarse difese immunitarie, è anche vero che i più giovani non sono per niente immuni, a discapito di ciò che molti credono.

Coronavirus, attività all’aperto vietata per un milione di persone

Intanto che in Italia ci si avvicina al picco delle persone contagiate, il Friuli-Venezia Giulia è la prima a vietare ogni attività motoria e sport all’aperto a tutti i cittadini. L’ordinanza è stata firmata oggi dal presidente Massimiliano Fedriga, che vara così una stretta ulteriore per evitare che possano salire ancor di più i casi positivi nel territorio. Il governatore della Lega ha scelto il pugno di ferro per dare un segnale importante a chi ancora non rispetta le norme restrittive del decreto. In Friuli finora sono stati registrati 599 casi positivi di Covid-19.

La decisione del Fiuli-Venezia Giulia, prima Regione ad impedire ai suoi cittadini il divieto di praticare attività motoria all’aperto, anticipa quella che probabilmente presto verrà presa anche dal governo a livello nazionale. Una ulteriore restrizione della libertà personale, che evita così tutti gli spostamenti non necessari alla sopravvivenza. Niente più passeggiate e corse per strada, con la sensibile riduzione delle attività commerciali e la chiusura dei parchi pubblici ancora rimasti aperti. L’ordinanza firmata da Fedriga arriva dopo gli ultimi numeri sul contagio e sui morti del Coronavirus a livello regionale. In Friuli i casi positivi di Covid-19 sono arrivati a 599 in totale, 137 in più rispetto a ieri, con 36 decessi. Vedremo se nei prossimi giorni anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte prenderà la decisione che alcune autorità amministrative locali hanno già attuato.

