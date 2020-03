Scuole chiuse per il Coronavirus: le ultime sulla possibile riapertura e sullo scenario a cui andremo incontro nelle prossime settimane.

Per il momento le scuole rimarranno chiuse fino al prossimo 3 aprile, ma l’emergenza Coronavirus in Italia continua ad allargarsi a macchia d’olio e, dunque, si va verso una proroga dello stesso termine. Il Premier Giuseppe Conte – secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘Il Giornale’ – proverà a capire l’evolversi della situazione in questa settimana ormai cruciale, ma avrebbe già deciso per un prolungamento della chiusura delle scuole e per un divieto per tutto quello che concerne le attività non essenziali.

Anno scolastico, la decisione del Governo

Intanto, però, è già arrivata una prima importantissima decisione per quel che riguarda le scuole. Ad annunciarla è il ministro dell’istruzione, Lucia Azzolina, proprio in queste ore: “Ci sono studenti e docenti che stanno facendo più di quello che facevano in classe, quindi al momento escludo che l’anno possa allungarsi così come altre ipotesi”. Resta da capire, adesso, soltanto quando si torna tra i banchi di scuola, ma una cosa è certa: il termine del 3 aprile della chiusura delle scuole verrà prorogato dal Governo.

