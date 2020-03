Nonostante il Coronavirus, in una scuola a Roma 10 insegnanti hanno pensato di organizzare un party con musica e cibo. Sono stati denunciati

A seguito del decreto legge dell’11 marzo emanato dal Premier Giuseppe Conte, in tutta Italia sono vietati spostamenti e assembramenti a causa del Coronavirus. La pandemia sta continuando a colpire il nostro territorio, ed è perciò fondamentale che tutti rispettino il regolamento imposto per cercare di uscire da questa drammatica situazione quanto prima. In questi primi giorni di quarantena, diverse persone hanno cercato di evitare le disposizioni imposte, uscendo comunque di casa senza motivi di prima necessità e vivendo la vita di sempre. Nella serata di ieri, in una scuola internazionale della periferia di Roma 17 persone hanno organizzato un party. Il tutto con musica e barbecue tutti insieme, per festeggiare al meglio il sabato sera. Il vicinato ha prontamente chiamato le Forze dell’Ordine, che hanno denunciato 10 dei presenti.

Coronavirus, denunciati 10 docenti della scuola di Roma

Nonostante le disposizioni imposte dal governo col decreto legge dell’11 marzo, in una scuola a La Sorta (periferia di Roma), 17 persone hanno organizzato una festa in compagnia. Si tratta di 10 docenti che, insieme ai loro figli, vivono nel complesso tutti insieme. Già dalle prime ore del pomeriggio, sono partiti schiamazzi, musica ad alto volume e fumo dal cortile della scuola. Tutto questo baccano ha permesso al vicinato di capire cosa stesse succedendo. Dopo poche ore, a seguito delle numerose chiamate, i Carabinieri di La Sorta si sono recati sul luogo, mettendo fine alla festa. Subito dopo, 10 dei 17 invitati sono stati denunciati dalle autorità per aver violato le prescrizioni che il Governo ha imposto qualche giorno fa a tutto il territorio nazionale.

