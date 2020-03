Coronavirus, in Lombardia altri 1.865 contagiati e 76 deceduti: il bollettino di Gallera

Coronavirus, arrivano aggiornamenti sconfortanti dalla regione Lombardia. In attesa del bollettino nazionale fornito dalla Protezione Civile, Giulio Gallera, assessore al Welfare, ha fatto il punto sulla regione più colpita in Italia sull’emergenza sanitaria.

+1.865 contagiati e altri 76 deceduti. Recita questo il quadro odierno in terra lombarda. “I numeri evidenziano una crescita della diffusione del virus in Lombardia: ci sono in totale 11.685 positivi, con un incremento di 1.865 rispetto a venerdì e 4.898 persone ospedalizzate. 463 in più rispetto all’ultimo aggiornamento”, ha riferito il referente politico.

Aumentano purtroppo anche le persone in terapie intensiva: sono complessivamente 732, 85 in più rispetto a ieri. “E’ sempre una corsa contro il tempo – riferisce Gallera – Trovare nuovi spazi per i malati negli ospedali non è semplice. Ma a breve partiremo con il medicinale anti-artrite su cui abbiamo buoni riscontri”.

