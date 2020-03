Gli esercizi rimasti aperti anche dopo le comunicazioni di ieri hanno ora un timore collegata alla mascherina. E non si tratta del Coronavirus

Il Coronavirus sta sicuramente avendo effetti devastanti nella vita di tutti. Conseguenze che fino a qualche settimane fa era veramente difficile immaginarsi. A partire dalle prime restrizioni e dalla chiusura delle scuole, fino ad arrivare alla quarantena in cui oggi si ritrova l’Italia intera. Dopo la conferenza stampa tenuta ieri sera dal Premier Giuseppe Conte, molti dei principali esercizi commerciali sono stati chiusi definitivamente per due settimane, tranne che quelli che si occupano di servizi fondamentali o della vendita di beni di prima necessità. Molti dei dipendenti si trovano ora a dover affrontare un timore collegato alle classiche mascherine protettive, ma non direttamente al Coronavirus. Si parla infatti di atti di sciacallaggio o rapine che delinquenti potrebbero compiere indossando la mascherina come copertura, approfittando della situazione desertica in cui si trovano le città.

Coronavirus, dai benzinai ai commercianti: sale la paura

Le mascherine protettive sono diventate una sorta di simbolo della lotta che l’intero pianeta sta affrontando contro il Coronavirus. La terribile pandemia caratterizza ormai la realtà di tutti, compresi gli italiani. Dalla giornata di oggi, tutti gli esercizi commerciali sono chiusi, al di fuori di quelli di prima necessità. Tra le attività rimaste aperte, cresce la paura relativa non al Covid-19, ma ai delinquenti che potrebbero sfruttare la preoccupante situazione per trarne dei benefici. Utilizzare una mascherina per proteggere il proprio viso viene ormai visto normalmente da tutti, senza dare assolutamente nell’occhio. Ecco perché criminali, sfruttando questo fattore a loro favore, potrebbero compiere rapine o atti di sciacallaggio avendo il viso coperto. È la preoccupazione che aleggia tra i lavoratori ancora operativi. Basti pensare a un benzinaio che lavora all’aperto con i soldi a portata di mano, o all’edicolante che non ha alcuna misura di sicurezza.

