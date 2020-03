Silvio Berlusconi è fuggito da Milano e dall’Italia a causa dell’emergenza Coronavirus: l’ex patron del Milan ha raggiunto sua figlia Marina

Sono tempi durissimi per l’Italia e soprattutto per la Lombardia, la regione maggiormente colpita dall’epidemia di Coronavirus. L’emergenza sta continuando, con numeri sempre più preoccupanti, che hanno imposto dal governo norme ancor più restrittive. Così Silvio Berlusconi ha deciso di fuggire da Milano, per mettersi al riparto dal rischio del contagio da Covid-19.

Berlusconi scappa dall’Italia per il rischio Coronavirus: il Cavaliere a Nizza dalla figlia Marina

Da qualche giorno, su consiglio dei medici, Berlusconi si è trasferito in Francia, a Chateaun – euf – de Grasse, a pochi chilometri da Nizza, dove abita la figlia Marina. Il ‘Cavaliere’ è in una villa ottocentesca con centomila metri quadrati di terreno e con lui ci sarebbe anche la sua nuova compagna, la 30enne deputata di Forza Italia Marta Fascina. L’ex presidente del Consiglio ha 83 anni ed è dunque considerato un soggetto a rischio per il Coronavirus.

Berlusconi si troverebbe nella residenza della figlia primogenita 53enne sulle alture di Cannes già da un paio di settimane, intento a trascorrere un breve soggiorno a Nizza come fa spesso. Ma il peggiorare della situazione a Milano e in Lombardia ha fatto pensar bene all’imprenditore di starsene tranquillo lontano dai pericoli epidemiologici.