Russia, Putin potrebbe rimanere nella sua posizione ancora per tanto tempo. Il presidente della Federazione Russa, infatti, parrebbe essere il protagonista di una variazione della costituzione.

Russia, Putin potrebbe cambiare la costituzione. Potrebbero presto esserci un cambiamento a dir poco epocale. Oggi c’è stata una lunga discussione nel cuore della Duma, organo fondamentale del governo del Paese, sul futuro della nazione. Tra le varie questioni all’ordine del giorno, si è discusso anche di indire subito elezioni per lo stato di crisi. A quel punto una senatrice, la famosissima Valentina Tereshkova, prima donna nello spazio e cosmonauta dell’Unione Sovietica, ha proposto una riforma. Azzerare completamente il conteggio di mandati di Valdimir Putin e permettergli di ricominciare il conteggio d’accapo. Il presidente, infatti, non avrebbe la possibilità di restare al potere perché a breve avrebbe superato il limite di mandati, e per questo non potrebbe ripresentarsi alle elezioni.

Russia, Putin potrebbe stare al governo fino al 2036: più di Stalin

La Duma ha approvato la bozza ed ora, tra le altre leggi e modifiche che il popolo russo è chiamato a votare col referendum, c’è anche un cambiamento costituzionale. Se Putin riuscisse ad avere il permesso del popolo di vedersi i mandati azzerati, potrebbe poi continuare a restare al governo fino al 2036, quando avrà 84 anni. Ciò significherebbe che lui avrebbe collezionato ben 36 anni di presidenza, superando anche Iosif Stalin, che governò l’Unione Sovietica per circa 30 anni. Di seguito le parole dii Putin:

“Il presidente è il garante della Costituzione. In termini più semplici, è il garante della sicurezza del nostro Paese, della sua stabilità interna e del suo sviluppo evolutivo. Abbiamo avuto abbastanza rivoluzioni: la quota della Russia per le rivoluzioni è stata esaurita”.