Italia zona rossa: è bastato ‘annuncio del Premier Conte che ufficializzava le restrizioni e sono comimciate anche le corse ai rifornimenti.

Italia zona rossa. L’annuncio del Premier Conte che questa sera ha esteso le restrizioni finora in vigore solo in alcune regioni a tutto il Paese ha scartenato le prime reazioni. A Roma e Napoli, ma anche inaltre città nelle quali i supermercati sono aperti 24 ore su 24, è stato assalto agli scaffali.

I gestori evidentemente se lo aspettavano e quindi hanno organizzato un servizio d’ordine ad hoc, facemndo entrare pochi clienti alla volta. Questo ha cresto, come era già successo nelle scorse settimane in altre città, lunghe code e qualche discussione.

Supermercati, è bastata la conferma della zona rossa per la corsa alla spesa



Scene che si erano già viste ad esempio a Milano, quando il panico aveva colpito la popolazione locale facendo scattare la corsa agli scaffali. Lo stesso nell’ultimo fine settimane è successo anche ad altri capoluoghi come Asti e Alessandria. In realtà timori infondati perché le merci co ntinueranno a viaggiare liberamente e quindi i rifornimenti non mancheranno.