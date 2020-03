Ottocento finora i casi positivi al Coronavirus negli Usa. Il governatore di New York ha annunciato la chiusura delle scuole, chiamando a sostegno la Guardia Nazionale.

Anche gli Stati Uniti sono chiamati a rispondere dell’emergenza Coronavirus. Ad oggi si contano più di 800 casi, con Andrew Como, governatore dello Stato di New York, che ha annunciato la chiamata della Guardia Nazionale a sostegno della città. Le parole del governatore, riportate da Skytg24, affrontano la materia come “una questione di vita o di morte”.

Il governatore di New York ha poi annunciato la chiusura dei luoghi di aggregazione, tra cui le scuole, per almeno due settimane. Tutti i luoghi di ritrovo sono stati chiusi a New Rochelle, il più grande focolaio territoriale.

Coronavirus: USA, stop visite guidate al Palazzo di Vetro

Il governatore Andrew Como ha parlato di situazione complicata per gli Stati Uniti, dove, nel solo Stato di New York il numero di contagiati è salito a 173, 31 in più rispetto alla giornata di ieri. 800 i casi registrati in tutto. Il numero di vittime, come riporta Skytg24 è salito a 23.

Se quelle del governatore di New York sono parole che suscitano una qualche preoccupazione, di tutt’altra matrice sono quelle del Presidente Trump, che rassicura che il virus se ne andrà, ribadendo che non vede ragioni per effettuare il test.

Nel frattempo, vista l’emergenza Coronavirus negli USA, la sede dell’Onu nella Grande Mela ha chiuso l’accesso al pubblico, in via precauzionale, con lo scopo di evitare l’espansione del CoVid-19. Il Palazzo di Vetro ha dunque sospeso anche le visite guidate. Dalle ore 20 locali saranno messe in atto le suddette norme.

