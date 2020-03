Altra giornata con l’Italia divisa in due dal Meteo. Da una parte il Nord mostra segnali di ripresa, dall’altra le piogge contiuneranno a scendere al Sud.

Sarà un’altra giornata con l’Italia divisa in due dalle condizioni meteorologiche. Infatti il vortice di bassa pressione sembra aver completato il proprio transito sulla penisola. O meglio sembra aver concluso il proprio passaggio al Nord Italia, visto che oggi per il sud sarà un’altra giornata segnata dalle piogge.

Infatti la minaccia del maltempo colpirà soprattutto la Puglia centro-meridionale, gran parte della Calabria e il comparto più settentrionale della Sicilia. Queste zone saranno colpite da fenomeni di diverse intensità, che possono andare dalla lieve pioggia fino a grandinate ed acquazzoni.

Inoltre c’è molta probabilità di assistere a nevicate sulle vette dai 1100-1200 metri. Infatti, specie sui versanti appenninici, nella giornata di oggi potrebbero esserci tutte le condizioni per una bella nevicata. Andiamo quindi a vedere cosa ci aspetta nella giornata odierna e che tempo farà.

Meteo, domenica 8 marzo

Così durante questa domenica iin cui si celebra la giornata delle donne, avremo una situazione meteo abbastanza intrigante per l’Italia. Se nella giornata di ieri il maltempo aveva monopolizzato i cieli italiani, oggi avremo una penisola divisa in due. Andiamo ad analizzare questa domenica scoprendo che tempo farà settore per settore.

Sulle regioni del Nord Italia, il maltempo lascia spazio a condizioni di più sereno. Infatti un timido sole dovrebbe accompagniare la giornata sull’intero settentrione. Con l’arrivo del pomeriggio aumeterà la nuvolosità sulle regioni di Nordovest, ma è scongiurata la presenza di fenomeni. Le temperature sono in leggera crescita, con massime dai 12 ai 15 gradi.

Invece al Centro Italia avremo una situazione incerte. Infatti sin dal mattino cieli nuvolosi copriranno le zone appenniniche e le regioni adriatiche, ma non sembrerebbe prevista la presenza di precipitazioni. Più sole, invece, su Sardegna e Lazio. Anche qui le temperature crescono timidamente, con massime che si attestano tra i 12 ed i 15 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una situazione più tortuosa. Infatti le piogge dovrebbero accompagnare questa giornata dalla Campania in giù. Situazione complicata per Calabria e Sicilia, dove le piogge potrebbero tramutarsi in temporali e grandinate. Qui le temperature restano stabili, con massime dai 13 ai 17 gradi.

L.P.

