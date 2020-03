Coronavirus, 17 morti in poche ore in Iran e allerta massima: ecco quanto dichiarato da pochissimo dal ministero della Salute di Teheran.

Cresce il bilancio di morti in Iran a causa del Coronavirus. A dare l’ultimo aggiornamento è in questi minuti il ministero della salute di Teheran, secondo cui sarebbero addirittura 17 le vittime nelle ultime ventiquattro ore. Allerta massima, dunque, in un paese che al momento conta già 4.747 persone contagiate e 124 persone morte.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, allerta in Iran: 50 morti solo nella città di Qom

Coronavirus, nave bloccata a Napoli

Paura, intanto, anche al porto di Napoli dove una nave sarebbe stata bloccata perché 9 membri dell’equipaggio avrebbero accusato sintomi riconducibili proprio al Coronavirus. Si tratta, nello specifico, dell’imbarcazione ‘Gnv Majestic‘ proveniente da Genova e con 125 persone a bordo. L’Ufficio Sanità Marittima del porto di Napoli ha deciso di bloccare ed isolare l’l’imbarcazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Nave bloccata a Napoli a causa del Coronavirus: 125 persone a bordo

O ANCORA QUESTO ARTICOLO >>> Coronavirus, Trump: falsi i dati dell’Oms