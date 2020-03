148 i morti in Italia, il primo decesso di Coronavirus a Roma

Il Coronavirus si estende a macchia d’olio. Secondo l’ultimo bollettino diramato dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa è salito a 79 il numero delle vittime da Covid-19 nel nostro Paese, ben 18 in più rispetto a ieri. In totale sono 3.296 i malati per coronavirus in Italia e 148 i morti, 41 in più rispetto a ieri. Dato importante anche per i guariti: 414 guariti. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta nazionale.

Coronavirus, primo morto a Roma

Una paziente cardiopatica di 87 anni è la prima vittima di Roma del Coronavirus. L’annuncio è arrivato dall’ospedale San Giovanni di Roma dove la signora era ricoverata perché il tampone effettuatogli è risultato positivo. La donna era ricoverata in ospedale dal 17 gennaio, l’azienda ospedaliera scrive di “una severa endocardite in quanto portatrice di protesi valvolare seguita da una problematica respiratoria”. E aggiunge: “stante il complesso quadro clinico è possibile affermare che la donna sia deceduta ‘con’ il COVID-19 e non a causa dello stesso”.