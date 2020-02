Secondo il commissario straordinario Borrelli è salito a 21 il numero dei morti di Coronavirus in Italia. Oltre 800 le persone contagiate

Ora dopo ora si aggiorna il bilancio delle vittime e delle persone contagiate dal Coronavirus in Italia. Secondo le parole pronunciate dal commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli, pronunciate durante la conferenza stampa alla Protezione Civile, ci sarebbero 4 morti in più. 17 solo in Lombardia, il resto in Veneto. Il bilancio delle vittime del virus nel nostro paese sale a 21, mentre il numero delle persone positive ai test è arrivato a 821. Le vittime sono tutte anziane: tre ultraottantenni e un 77enne.

Sale il bilancio dei morti per Coronavirus in Italia: 4 nuove vittime, 21 in totale

Sono, quindi, 4 le vittime di oggi, venerdì 28 febbraio, ad una settimana esatta dalla prima, il 77enne di Vo’ Euganeo. Tra gli 821 contagiati, 46 sono guariti, 345 sono ricoverati in ospedale, di cui 64 in terapia intensiva. Le vittime sono tutte anziane e molto probabilmente presentavano già delle patologie importanti. Un dato confortante è quello dei positivi al Coronavirus asintomatici, che sono circa la metà del totale.

