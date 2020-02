Maria Sharapova, campionessa di tennis ed ex numero uno al mondo, ha annunciato oggi l’addio al tennis all’eta di 32 anni

Tramite una lettera pubblicata su Vogue e Vanity Fair, l’ex numero uno al mondo Maria Sharapova ha preso la decisione di ritirarsi dalle scene e dare l’addio al tennis. Da ormai qualche stagione i suoi risultati stavano calando, anche e soprattutto a causa di un problema alla spalla che la ha perseguitata per diverso tempo, portandola a prendere questa scelta dolorosa ma necessaria. Scesa al 373esimo posto del ranking mondiale femminile, l’ultima sconfitta contro Vekic all’Australian Open le ha fatto capire che era giunta l’ora di dire basta. Adesso, la bella 32enne russa si dedicherà ad altro, probabilmente alla moda (una delle sue grandi passioni), continuando a seguire il tennis da fuori.

Maria Sharapova, la sofferta lettera d’addio

“Tennis, ti sto dicendo addio”, si conclude in questo modo la toccante e sofferta lettera con la quale Maria Sharapova, tennista russa ex numero 1 al mondo e vincitrice di 5 tornei del grande Slam, ha deciso di salutare il suo più grande amore, il tennis. Ha poi voluto ribadire la sua grande passione per lo sport a cui è stata costretta a dire addio – a causa dei continui problemi alla spalla che la hanno fatta scivolare al 373esimo posto del ranking – su Instagram, tramite un post rivolto ai suoi followers. Una foto raffigurante lei da bambina, già su un campo da tennis con la racchetta in mano, e poche ma toccanti righe con le quali dà il suo addio al tennis giocato, per sempre.

