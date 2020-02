Tragedia a Pomigliano D’Arco: un neonato di 2 mesi è stato ucciso da un rigurgito e trovato morto nella propria culla dalla madre.

Incredibile tragedia in provincia di Napoli, precisamente a Pomigliano D’Arco, dove un neonato di 2 mesi ha perso la vita in seguito ad un rigurgito. A raccontare il dramma è l’edizione online de ‘Il Mattino’ secondo cui il piccolo sarebbe stato ritrovato morto dalla madre nella propria culla all’ora della poppata. Una morte assurda, che ha lasciato senza parole gli abitanti del comune napoletano.

Pomigliano D’Arco, morto un neonato di 2 mesi: la ricostruzione

Sul posto, precisamente in via Felice Abate Toscano, sarebbero immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale e il medico legale che avrebbe accertato la morte naturale del piccolo, causata appunto da un rigurgito. In queste ore l’intera comunità di Pomigliano D’Arco sta lasciando messaggi di cordoglio alla giovane coppia, che è stata travolta da questa tragedia incredibile.

