Situazione surreale quella di oggi nel capoluogo lombardo. Milano è semideserta, Duomo bloccato e principali locali chiusi dalle 18

Il Coronavirus continua inevitabilmente a preoccupare tutti, e in particolare modo gli italiani. Lo ‘stivale’ è, infatti, il terzo paese col maggior numero di casi di persone risultate positive al mondo. Davanti ci sono solo la Cina al primo posto e la Corea del Sud al secondo. Quasi surreale la situazione che si è venuta a creare negli ultimi giorni, con eventi e manifestazioni sospese, supermercati sotto attacco dal popolo per fare rifornimento e locali vuoti o addirittura chiusi. È la situazione che si è trovata a vivere Milano quest’oggi. La città più all’avanguardia d’Italia, sempre al passo coi tempi e meta turistica apprezzata, oggi sembra tutt’altra cosa.

Locali chiusi e Duomo bloccato: Milano deserta

Nella settimana della Fashion Week, Milano è abituata a vivere giorni dove le piazze sono gremite di persone, le vie per il passeggio super affollate e i locali lavorano come non mai. Quest’anno, a causa del Coronavirus, la situazione è decisamente diversa. Piazza Duomo, simbolo del capoluogo lombardo, è momentaneamente bloccata. Stessa cosa per i principali luoghi di svago, come i cinema. I più noti e frequentati pub e locali meneghini, sotto precisa osservanza della regione, sono obbligati a chiudere alle ore 18 ogni giorno, privandosi di fatto delle loro ore di punta. Anche i mezzi questa mattina erano, in maniera del tutto inusuale, quasi completamente vuoti. Nonostante si stia parlando di un lunedì lavorativo in una città attiva come Milano. Ma questo non è un lunedì come un altro. Il panico e le precauzioni stanno avendo la meglio, rendendo il capoluogo lombardo una città completamente diversa.

