E’ sempre più ‘Coronavirus-fobia‘ in Italia, dove da venerdì si stanno riscontrando numerosi casi di contagi. L’ epidemia al momento si è diffusa soprattutto al Nord del Paese, con oltre 200 casi accertati e la morte di 6 persone. Le autorità sanitarie stanno informando costantemente la popolazione sulle misure di prevenzione e sicurezza, tra le quali c’è anche quella di lavarsi spesso e disinfettarsi le mani.

In questi giorni c’è stata una corsa sfrenata, in molti casi anche ingiustificata, a dispositivi sanitari quali mascherine e disinfettanti. Tra più cercati c’è l’Amuchina, che è stata oggetto anche di sciacallaggio, con prezzi su internet che sono saliti alle stelle. E così qualcuno ha pensato bene di farsi il gel disinfettante in casa. In queste ore sui social e su Whatsapp si stanno divulgando delle apposite ricette per ovviare alla mancanza o all’impennata dei prezzi dei liquidi igienizzanti.

Molte di queste proposte in rete sono a base di candeggina, detersivi, sale e altri prodotti, che però non sempre risultano efficaci contro virus e batteri. Inoltre, per avere un giusto mix di queste sostanze, gli esperti raccomandano i giusti dosaggi. A spiegare come arrangiarsi in questi casi è direttamente l’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme al Ministero della Salute. Alcol etilico e alcol isopropilico sono ottimi come disinfettanti, a patto che la loro concentrazione nella soluzione liquida sia tra il 60% e l’80%.

Per ottenere un litro di prodotto disinfettante, l’Oms consiglia:

833 ml di alcol etilico al 96%

42 ml di acqua ossigenata al 3%

15 ml di glicerina (glicerolo) al 98%

Acqua distillata oppure bollita e raffreddata, quanto basta per arrivare a un litro