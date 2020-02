Codogno è il paesino focolaio del Coronavirus nel Nord Italia: ecco la drammatica testimonianza della Consigliera della Regione Lombardia

Dopo aver mietuto vittime in Cina e in altre parti del mondo, ora il Coronavirus ha cominciato a fare paura anche in Italia. I primi due morti per il Covid-19 (due persone anziane) sono arrivare nelle ultime ore in Lombardia e in Veneto, ma il principale focolaio dell’epidemia è rappresentato da Codogno. Il paesino di 16mila abitanti in provincia di Lodi sta vivendo una situazione drammatica, con i cittadini chiusi in casa e la città che è diventata fantasma.

Coronavirus Codogno, il dramma raccontato dalla Consigliera Regionale: “C’è grande angoscia”

Purtroppo quelle scene apocalittiche da film di fantascienza che fino a poche settimane fa vedevamo soltanto in Cina, ora si stanno verificando anche nel nostro Paese. A testimoniare la situazione a Codogno è la Consigliera della Regione Lombardia, appartenente ad ‘Italia Viva’ Patrizia Baffi.

“La situazione è drammatica, c’è una grande preoccupazione collettiva – ha raccontato la Baffi da casa sua di Codogno, via Skype, partecipando telematicamente all’assemblea di Italia Viva a Roma – Stiamo soffrendo tutti in prima persona“. La Consigliera ha dichiarato di essere amica dell’uomo contagiato dal Coronavirus e ha spiegato ad ‘Adnkronos‘: “C’è grande angoscia qui, sono chiusa in casa e sono molto provata emotivamente. C’è un’ordinanza del sindaco che ha fatto chiudere tutte le attività commerciali ed annullato ogni evento collettivo, ha ordinato di rimanere chiusi in casa“.

Codogno in allerta per i casi di Coronavirus: la testimonianza della Consigliera lombarda

Conoscendo bene e frequentando il giovane 38enne contagiato dal virus, la Consigliera Regionale non vive giorni tranquilli: “A Codogno ci conosciamo più o meno tutti e siamo in trepida attesa di fare il tampone. Sto cercando di ricostruire tutte le attività e gli spostamenti della persona contagiata. Non sono ancora chiare le cause del contagio, questo crea ancora maggiore preoccupazione. Fino a martedì almeno rimarranno chiusi i locali commerciali, le fabbriche e le aziende, c’è una situazione surreale qui”.