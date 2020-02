Tiziano Ferro compie 40 anni. Il cantautore di Latina è pronto a festeggiare questo traguardo della sua vita a modo suo, nella sua città

Il 21 febbraio 1980 nasceva a Latina Tiziano Ferro. Il famosissimo cantante ha voluto celebrare questo importante passo della sua vita pubblicando un tweet dove ringrazia tutti i suoi fan per il supporto e per l’amore dimostratogli nel corso della sua lunga carriera e, in particolare, nella giornata di oggi. Tanti i messaggi d’affetto da parte di tutti, a partire dai suoi amici più intimi fino ad arrivare ai colleghi in ambito musicale e non. Tiziano dovrebbe passare questa sua giornata speciale nella sua città natale, a Latina. Migliaia di chilometri lontano da dove ormai si è stabilito da diverso tempo, in quella Los Angeles in cui vive con il suo compagno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sanremo, Fiorello perdona Tiziano Ferro: il gesto è clamoroso

Tiziano Ferro, da ‘Rosso Relativo’ all’Ariston

Oggi Ferro compie 40 candeline, e se li sta vivendo così bene, deve moltissimo alla musica. Quella sua tanto amata passione, tanto da farla diventare un lavoro. Ormai 18 anni fa, nel 2002, il cantautore di Latina esordiva nel mercato discografico con una delle sue canzoni più iconiche, ‘Rosso Relativo’. Da lì in poi tanti successi, dischi d’oro, tournée in Italia e all’estero. È arrivato poi, nelle scorse settimane, il palco di Sanremo. Non come partecipante, ma come ospite fisso a tutte le serate del Festival della Canzone Italiana. Sicuramente un inizio importante di un anno che sarà per lui fondamentale. Oltre alla promozione del suo ultimo disco da solista “Accetto Miracoli”, il cantante quest’estate partirà con il suo secondo tour negli stadi. Tante le tappe, tra cui quelle fondamentali di San Siro a Milano e soprattutto dello stadio Olimpico a Roma, casa sua.

FORSE TI INTERESSA >>> Il dramma di Tiziano Ferro: “Chissà dove sarei finito se non fosse stato per la musica”