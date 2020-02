Roma, scandalo sanità nella capitale: analisi cliniche gratis per parenti e amici del personale medico. 141 finiscono sotto indagine

Una brutta storia che riguarda la nostra sanità arriva direttamente da Roma. 141 operatori del settore medico sono finite sotto indagine dell’autorità giudiziaria della Guardia di Finanza, per aver consentito di svolgere analisi cliniche gratis ad amici e parenti. I dipendenti dell’ospedale G.B. Grassi del Lido di Ostia, aggiravano le liste di attesa, normalmente lunghissime, per agevolare i propri conoscenti e consentendogli di accedere alla prestazione senza alcun ticket. L’inchiesta è partita nel 2017, dopo la denuncia da parte di un paziente ad un’infermiera del nosocomio romano. Il sistema di truffa era ormai perfettamente oliato. L’operatore medico provvedeva a prenotare la visita per conto dell’amico o parente, svolgendo tutte le pratiche a suo nome, sfruttando il suo profilo di accesso e ritirando egli stesso i referti. In questo modo veniva eluso il pagamento della tassa alla Regione Lazio.

Roma, scandalo sanità: svolgevano analisi gratis per amici e parenti

Secondo quanto ricostruito dalla Guardia di Finanza ben 523 persone, tutti conoscenti del personale medico dell’ospedale G.B. Grassi, avrebbero usufruito dell’aiuto irregolare. In cambio probabilmente veniva corrisposta una piccola somma di risarcimento, tutto alle spalle delle casse della Regione. I 141 indagati dovranno rispondere dell’accusa di truffa aggravata ai danni del Servizio Sanitario Nazionale oltre al rimborso alla Corte dei Conti per il danno causato all’Erario dello stato.

