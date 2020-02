Il social network dei cinguetii, in vista delle presidenziali americane, evidenzierà in modo particolare le fake news. Twitter contrassegnerà in modo particolare le informazioni false condivise dai politici.

Social network sempre più protagonisti nelle campagne di comunicazione dei politici. Soprattutto quelli americani, nell’anno delle elezioni presidenziali. Twitter sta testando un nuovo sistema, in grado di evidenziare in arancione quei tweet di politici e personaggi pubblici contenenti notizie false o non veritiere.

A fare la scoperta è stata Nbc News, sono poi arrivate a stretto giro di posta le conferme da parte dell’azienda guidata da Jack Dorsey. Si tratta come detto solo di un test per il momento, che vedrà nelle fasi successive il coinvolgimento della community.

Fake News, Twitter rilascerà la nuova funzione il 5 marzo

La sperimentazione riguarda al momento solo un ristretto numero di utenti, a cui vengono mostrate le affermazioni “sospette” con la nuova veste grafica. Lo step successivo, previsto per il prossimo 5 marzo, è rendere la nuova funzione disponibile a tutti.

Nello screenshot della demo che sta circolando in rete si può vedere un esempio di tweet contrassegnati come fake news. I temi presi in considerazione in questo caso sono il controllo delle armi da fuoco, la disinformazione medica e dei video non autentici riguardanti Nancy Pelosi, leader della maggioranza alla Camera.

Una volta implementato il nuovo sistema per tutti, è previsto che gli utenti partecipino ad una sorta di processo di revisione, per correggere eventuali errori di valutazione.

Social Network, la lotta alla disinformazione è una priorità

La disinformazione e la diffusione di notizie false è uno dei problemi che stanno maggiormente a cuore ai big dei social network, impegnati ormai da diverso tempo a cercare di arginare il fenomeno. I grandi appuntamenti politici, in primis le elezioni presidenziali americane, sono tra i periodi più delicati in tal senso.

In precedenza Twitter aveva già proibito la pubblicazione dei video cosiddetti deepfake e altre forme di manipolazione della realtà. L’idea è che un vistoso colore arancione o rosso a evidenziare un testo considerato “sospetto”, possa quantomeno suscitare nell’utente il dubbio sulla veridicità della notizia.

