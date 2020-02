Tennis, grave infortunio per Federer: lo svizzero costretto all’operazione al ginocchio. Salterà tutta la stagione sulla terra rossa

Roger Federer si è ritirato dall’Open di Francia di quest’anno dopo aver subito un intervento chirurgico al ginocchio.

Il fenomeno svizzero ha annunciato sulla sua pagina Twitter di aver avuto a che fare con il dolore al ginocchio destro per un “po’ di tempo”.

Il 38enne ha subito un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera mercoledì, che lo escluderà per il secondo grande slam della stagione a Parigi, in Francia.

Federer mancherà anche una serie di grandi tornei prima dell’evento del Roland Garros, ma spera di tornare in tempo per la stagione dei campi in erba più avanti nel corso dell’anno.

“Il mio ginocchio destro mi ha infastidito per un bel po’. Speravo che andasse via, ma dopo un esame e una discussione con il mio team, ieri ho deciso di sottopormi a un intervento di chirurgia artroscopica in Svizzera“, ha dichiarato Federer.

“Dopo la procedura, i medici hanno confermato che è stata la cosa giusta da fare e sono molto fiduciosi di una completa guarigione. Di conseguenza, sfortunatamente, mi mancheranno Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e gli Open di Francia. Sono grato per il supporto di tutti.

“Non vedo l’ora di tornare presto a giocare, ci vediamo sull’erba!”.

Il 20 volte vincitore dei tornei del Grande Slam ha mostrato segni di infortunio durante la sua ultima apparizione in un Major, agli Australian Open di quest’anno a gennaio.

Ha lottato con un fastidio muscolare all’inguine durante i suoi mostruosi quarti di finale contro Tennys Sandgren e ha richiesto un trattamento fuori campo durante la sua sconfitta in semifinale contro il campione Novak Djokovic.

Federer, che ha vinto il suo unico titolo all’Open di Francia nel 2009, ha saltato il torneo di Parigi per tre anni dal 2016 prima di tornare per raggiungere le semifinali l’anno scorso. Ha poi sprecato due match point perdendo un’epica finale di Wimbledon contro Djokovic il mese successivo.

