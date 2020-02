Nissan Switch starà al mondo dell’auto come Neflix a quello della televisione. L’auto diventa on-demand con un abbonamento mensile e una app. Scopriamo come funziona.

Potrebbe essere una rivoluzione per il mondo dell’auto. In Texas, negli Stati Uniti, nasce Nissan Switch. Basta scaricare una app, avere una carta di credito e una patente, poi il gioco è fatto.

Il sistema funziona esattamente come Netflix: due livelli di abbonamento mensile ed è possibile cambiare l’auto ogni volta che serve, a seconda delle necessità: piccola, grande, fuoristrada o sportiva.

LEGGI ANCHE >>> Airbag killer, qualche consiglio quando siamo in auto con i bambini

Nissan Switch, due livelli di abbonamento offerti

Il servizio è in corso di sperimentazione a Houston in Texas. Per accedere basta scaricare l’apposita app, registrare la propria patente e una carta di credito. Non serve altro, se non scegliere il tipo di abbonamento.

Quello base, chiamato select, ha un costo di 699 dollari mensili e permette l’accesso a tutta una serie di auto, mentre il premium, ad un prezzo di 899 dollari, permetterà anche di scegliere la Leaf plus, elettrica pura e altre vetture premium. Nell’abbonamento è compreso tutto, assicurazione, manutenzione e assistenza.

POTREBBE INTERESSARTI >>> In Autostrada contromano, 90enne rischia di essere travolto – VIDEO

Non c’è una durata minima per tenere l’auto scelta: volendo si può cambiare tutti i giorni, in funzione delle necessità che si hanno. Magari serve un’auto piccola per muoversi in centro, oppure una più grande per fare la spesa o trasportare oggetti importanti, ma anche un viaggio in montagna, dove è meglio avere un 4×4.

Per chi poi ha voglia di togliersi uno sfizio sportivo, è possibile ritirare una potentissima GT-R, che però ha un costo aggiuntivo di 100 euro al giorno. L’iscrizione invece ha una quota fissa di 495 euro e non c’è una durata minima del contratto. Si può attivare e disattivare in funzione delle necessità: è questo il futuro dell’auto?