Roma, scoperta la tomba di Romolo? Un sarcofago ritrovato nel Foro romano apre a una suggestiva ipotesi. Emozionata anche la sindaca Virginia Raggi.

Roma, scoperta sensazionale in ambito archeologico. Al foro romano è stato infatti scoperto un ipogeo, ovvero un vano sotterraneo adibito come luogo di culto e sepoltura. E al suo interno, in effetti, è stato ritrovata una tomba. Un sarcofago fatto in tufo ed eretto su una specie di altare.

Roma, scoperta la tomba di Romolo?

A darne l’annuncio è stata Alfonsina Russo, direttore del Parco archeologico del Colosseo. Venerdì prossimo – il 21 febbraio – verrà presentata la scoperta alla stampa. Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle indagini archeologiche già precedentemente programmate.

La decisione è avvenuta a un anno dall’avvio degli studi sulla documentazione prodotta da Giacomo Boni, il quale aveva lasciato intendere la presenza di una tomba nel Foro dedicato al fondatore della città eterna. La tomba, dunque, potrebbe essere di Romolo.

Potrebbe interessarti anche —> Viterbo, segnalati 10 locali: omettevano protocollo anti-legionellosi

Sull’argomento, emozionata, è intervenuta anche la sindaca Virginia Raggi: “Roma ci meraviglia con i suoi tesori. All’interno del Foro Romano nuova emozionante scoperta archeologica: un ambiente ipogeo con un sarcofago in tufo del VI secolo a.C. Grazie a team di studiosi che ha condotto le ricerche”.