Uno Youtuber canadese, EZRyderX47, utilizza la tecnologia del deepfake e sostituisce gli attori di Ritorno al Futuro con un risultato impressionante.

Una sfida a riconoscere il falso. Attraverso la tecnica del deepfake uno youtuber canadese, EZRyderX47, ha modificato una scena di Ritorno al Futuro, ll grande successo firmato Robert Zemekis, sostituendo Micheal J. Fox e Christopher Lloyd rispettivamente con Tom Holland e Robert Downey Jr.

Ma di cosa si tratta? Il deepfake, letteralmente “profondamente falso“, è una tecnica che permette di sovrapporre immagini su video esistenti in maniera così accurata da non poter riconoscere il trucco.

Tutto questo è stato possibile grazie al miglioramento dell’hardware e soprattutto dello sviluppo dell’intelligenza artificiale di questi ultimi anni, tanto da permettere anche ad amatori di creare delle clip perfettamente reali.

Dal deepfake di Obama a quello di Mamma ho perso l’aereo con Stallone

La tecnologia del Deepfake è stata utilizzata per dimostrare il pericolo della falsificazione delle immagini. Negli Stati Uniti Jordan Peele, un regista, ha creato per il sito BuzzFeed un video nel quale un falso Obama parlava di concetti ben lontani rispetto alla sua filosofia.

Anche in Italia è stato fatto un esperimento simile. Striscia la Notizia ha creato un falso filmato in cui il protagonista era Matteo Renzi, sempre protagonista di dichiarazioni fuori dal normale

Incredibile fuorionda di Matteo Renzi, è lui o non è lui? Certo che non è lui!

Per rimanere invece nel campo ludico, molto divertente è il deepfake in cui Silverster Stallone, storico protagonista di Rocky e Rambo, ha sostituito Macaulay Culkin in Mamma ho perso l’aereo.

In Ritorno al futuro il video modificato è irriconoscibile

Tornando al video creato su Ritorno al Futuro, l’effetto è decisamente credibile. Tom Holland, l’attore protagonista del reboot di Spiderman, prende il posto di Micheal J. Fox nel ruolo di Marty McFly, mentre Robert Downey Jr è Emmett L. “Doc” Brown, lo scienziato interpretato nei film originali da Christopher Lloyd.