Nella Villa Comunale di Napoli un clochard si è spogliato per fare i bisogni mentre passavano diverse persone, compresi i bambini

Negli ultimi tempi la Villa Comunale di Napoli versa in un profondo degrado. Tra lo spaccio, le aggressioni e le rapine serali che predominano, la spazio pubblico viene sempre più massacrato. Da diverse ore sui social, precisamente nel gruppo Fb Salviamo la Villa Comunale, circolano le foto di una clochard intenta ad espletare i suoi bisogni fisiologici all’aperto. Niente di totalmente nuovo, ma lo sdegno è scatenato dal fatto che la donna sia stata vista da diversi bambini che riempivano la zona in una bella giornata di sole.

Quanto successo mette in mostra l’abbandono totale da parte dell’amministrazione comunale riguardo a quello che prima era un gioiello di spazio pubblico situato di fronte al mare in una zona di spicco come Chiaia.

Villa Comunale di Napoli, è abbandono totale

Nella Villa Comunale di Napoli si segnala costantemente l’assenza di bagni pubblici, le poche fontane funzionanti spesso usate dai senza tetto per lavare i panni sporchi. Gli esterni della Villa non sono da meno. Aree verdi poco curate spesso sfruttate dai parcheggiatori abusivi che le allestiscono a mo’ di parcheggio dove la tariffa minima per sostarvi è di 1 euro. La lamentele a Palazzo San Giacomo non sembrano arrivare. Ed un gioiello che dovrebbe essere un vanto della bellezza, rischia di diventare un vero e proprio angolo di degrado.

