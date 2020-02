Non sono chiari i rischi per la salute con il 5G e per questo la Svizzera annuncia di aver bloccato le nuove antenne con una moratoria a tempo indeterminato.

Il paese elvetico ha dunque deciso una sospensione del servizio: vuole approndire eventuali conseguenze che l’irraggiamento radio di questa nuova tecnologia può avere sul corpo umano.

Con Swisscom la Svizzera è tra i paesi più avanzati in Europa nella rete cellulare e tra le prime ad aver investito sulla tecnologia 5G. Nel paese però sono salite le proteste di gruppi ambientalisti e attivisti, contrari all’installazione di nuove antenne, giudicate potenzialmente pericolose per la salute.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, robot nell’ospedale di Wuhan col 5G – VIDEO

La federazione svizzera rinvia l’approvazione delle antenne 5G

L’ufficio federale per l’ambiente svizzero (UFAM), ha inviato una comunicazione ai singoli cantoni che ha sospeso l’attivazione, in attese di ulteriori test di verifca.

Tutto questo fa seguito comunque ad una situazione molto avanzata rispetto ad altri paese. La nazione alpina ha infatti già più di 2mila antenne. La comunicazione inviata ai singoli enti federali specifica che serve ulteriore tempo per l’approvazione delle torri 5G.

Le antenne di nuova generaione infatti sono di tipo adattivo e possono inviare segnali direttamente verso i dispositivi e quindi gli utenti, con una maggiore esposizione in un periodo di tempo molto breve. Questa tecnologia ha un nome specifico, quello di betaforming ed è proprio su questo che si è aperta una battaglia che coinvolgerà presto anche altri paesi europei.