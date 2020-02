A Bergamo un giovane è stato arrestato perché distribuiva volantini e foto inneggianti a Hitler. Scritte anche contro Greta Thunberg

Un giovane di 22 anni a Bergamo è stato fermato dalla polizia perché colto a distribuire volantini inneggianti al nazismo e immagini raffiguranti Adolf Hitler. Il ragazzo, incensurato, è stato intercettato dalle forze dell’ordine per alcuni controlli, al quale si è rifiutato e quindi, oltre alla denuncia per istigazione all’odio razziale è scattato l’arresto per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato fermato dagli uomini della Digos in un parco di Bergamo, dove stava distribuendo, incappucciato, volantini con frasi e immagini di stampo nazista sulle automobili parcheggiate. Al rifiutato si sottoporsi ai controlli, il 22enne è stato arrestato dalla polizia. Da circa un mese nel parco della zona Redona erano presenti questi volantini che istigavano l’odio e il razzismo. Sui manifesti compare la scritta “Forza di liberazione europea“, che fa sospettare collegamenti con gruppi estremisti di altri Paesi.

La polizia nella casa del ragazzo ha trovato dei proiettili vuoti, altri volantini inneggianti al razzismo e alla superiorità della razza bianca e varie foto di Hitler. Oltre a questo, sono stati trovate locandine, con scritte in croato, che incitavano l’uccisione di Greta Thunberg. La Digos di Bergamo sta cercando di far luce sui suoi frequenti viaggi in Croazia e i presunti legami con gli ultras della Dinamo Zagabria, di cui il bergamasco è tifoso, noti per le posizioni neonaziste e xenofobe.