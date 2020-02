Torino, medicinali anti tumorali rubati: colpo da 1,3 milioni di euro. Due persone sono state arrestate

Un colpo milionario è stato messo a segno a Torino nei mesi scorsi. Quello che sorprende però è gli oggetti della refurtiva, ovvero medicinali anti tumorali. Il valore di quanto sottratto superava il milione di euro, circa 1,3 milioni per l’esattezza. Il colpo è stato messo a segno all’interno della farmacia dell’ospedale comunale di Orbassano, nel torinese.

La rapina risale allo scorso anno, precisamente alla notte tra il 13 e il 14 maggio.

Le forze dell’ordine hanno arrestato due persone per il colpo messo a segno lo scorso maggio. In manette sono finiti un italiano di 30 anni e un egiziano di 43 anni. Il primo ha messo a segno la rapina in prima persona, mentre il secondo è stato accusato di ricettazione.

La dinamica del furto è stata la seguente. Durante la notte l’uomo si era intrufolato nell’ospedale, aveva oscurato con uno spray le telecamere di sorveglianza, dirigendosi verso la farmacia. Qui aveva riempito diverse borse con migliaia di farmaci dal valore superiore al milione di euro.

