In occasione di San Valentino, festa degli innamorati che si celebrerà domani 14 febbraio, ecco una raccolta delle migliori frasi da dedicare

Domani è San Valentino, la festa degli innamorati che si celebrare ogni anno il 14 febbraio. Diverse sono le persone alle prese ancora con i regali per il partner. I più romantici e sentimentali si stanno scervellando invece per trovare la frase o lettere giusta per far colpo sul lui o la lei.

San Valentino, le migliori lettere e frasi da dedicare

Di frasi di San Valentino ce ne sono per tutti i gusti. Sempre in risalto gli aforismi di personaggi illustri e storici:

“Ti amo col respiro, i sorrisi e le lacrime di tutta la mia vita”. (Elizabeth Barrett Browning)

“L’amore non ha nulla a che vedere con ciò che ti aspetti di ottenere – solo con ciò che ti aspetti di dare – cioè tutto”.

(Katharine Hepburn)

“Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere”.

(Ernest Hemingway)

“Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”.

(Emily Brontë)

“Gli uccelli notturni beccano le prime stelle che splendono come la mia anima quando ti amo”.

(Pablo Neruda)

Per chi invece vuole strappare una citazione da una canzone per una dedica romantica a lui o lei, ecco alcuni tra i migliori versi:

“Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infinti”. (Il cielo in una stanza, Gino Paoli)

“Tu non pensarci più, che cosa vuoi aspettare? L’amore spacca il cuore, spara, spara, spara dritto qui”. (Spaccacuore, Samuele Bersani).

“Un piccolo grande amore, solo un piccolo grande amore, niente più di questo niente più”. (Piccolo grande amore, Claudio Baglioni).

“Ricordi, sbocciavano le viole con le nostre parole “non ci lasceremo mai, mai e poi mai”. (La canzone dell’amore perduto, Fabrizio De André).

“Una canzone d’amore, per farmi ricordare, una canzone d’amore per farti addormentare”. (Una canzone d’amore, 883).

