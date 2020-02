Roma, Sebino Nela confessa: “Ho pensato al suicidio. Ho rischiato seriamente di morire e la mia battaglia ancora non è terminata”

Per chi ricorda il Sebino Nela calciatore, pensare che possa arrendersi difronte alle difficoltà è pura follia. Il terzino del secondo scudetto della Roma, è sempre stato abituato alle battaglie in campo, a lottare anche in situazioni di svantaggio, contro avversari più forti o in situazioni che sembravano disperate. Ora, quasi per contrappasso, si ritrova a dover riportare lo stesso atteggiamento anche nella sua vita privata. Si perchè Nela convive da diversi anni con un brutto tumore, che ne ha messo a serio rischio la vita. Oltre alle difficili cure, la chemio e la radio terapia, l’incubo di non poterlo sconfiggere e le debolezze psicologiche che l’hanno portato ad un passo dal suicidio. Così come un altro grande protagonista della Roma degli anni ’80, Agostino Di Bartolomei, anche Sebino aveva pensato di farla finita, nel momento più difficile. Ma poi ha deciso di continuare a lottare, di non arrendersi.

Roma, Sebino Nela si confessa: “Ho pensato al suicidio”

In un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Nela ha voluto raccontare la propria storia recente, con le ombre che lo hanno portato ad un passo dal baratro. L’attuale responsabile della squadra femminile della Roma ha detto: “Come è successo ad Agostino (Di Bartolomei ndr), ho pensato anch’io a farla finita, spesso, negli anni duri della malattia, ma non ho mai trovato il coraggio“.

“Due anni e mezzo di chemioterapia per un tumore al colon non sono uno scherzo. Ti guarisce una cosa e te ne peggiora un’altra. Ho avuto degli attacchi ischemici. Adesso la situazione è sotto controllo, prendo 3 pasticche al giorno e vivo normalmente“, ha aggiunto.

Poi il pensiero profondo: “Ho visto la morte in faccia. Non so quante volte ho pianto da solo di notte nel mio letto. Ci ho pensato un miliardo di volte di come poteva essere la fine. E alla fine sai che ti dico, se domani dovesse succedere, ‘sti ca… Ti parte un film di tutto quello che hai fatto, il bene e il male. Tutto sommato non ho grossi rimpianti, posso morire anche domani”.

