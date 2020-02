Roma, 38 arresti per gioco d’azzardo: coinvolto anche un ex boss della banda della Magliana

Un vasta operazione contro la criminalità organizzata ha coinvolto 38 persone a Roma. I carabinieri e la polizia hanno dato vita ad una maxi retata per arginare un’associazione mafiosa che gestiva i sistemi del gioco d’azzardo nella capitale. Le persone arrestate, sono appartenenti a vario titolo ad un’associazione a delinquere, con a capo un ex boss della banda della Magliana. Si tratta di Salvatore Nicitra, conosciuto per la sua appartenenza ad una delle bande criminali più famose de nostro paese negli anni ’70 e ’80. Nicitra aveva preso il controllo del gioco d’azzardo illegale della zona Nord di Roma, organizzando una fitta rete di contatti negli ultimi anni. Il business era diventato talmente vasto da fruttare diversi milioni di euro.

L’operazione si è svolta nella prima mattinata di martedì ed ha coinvolto oltre a Roma, anche le province di Viterbo, Terni, Padova e Lecce. L’organizzazione mafiosa aveva insediamenti anche in Spagna e Austria. Nicistra, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, aveva assunto il controllo, con modalità illecite, del settore della distribuzione e gestione delle apparecchiature per il gioco d’azzardo: dalle slot machine, alle videolottery, passando per giochi e scommesse on line. Tutte le strutture venivano imposte con la forza ai vari negozi di riferimento, tra Roma e provincia.

Nell’indagine è emerso anche un ulteriore coinvolgimento dell’ex boss in 4 omicidi degli anni ’80, perpetrati ai fini di consolidare la propria figura criminale nei quartieri romani di Primavalle, Casalotti, Montespaccato, Monte Mario e Cassia. Nicitra era coinvolto nell’omicidio di Giampiero Caddeo, nel duplice omicidio di Paolino Angeli e di Roberto Belardinelli, dell’omicidio di Valentino Belardinelli e del tentato omicidio di Franco Martinelli. L’ex boss della Magliana è attualmente in carcere nella capitale.

