Ilona Staller si lamenta dei tagli ai vitalizi. La famosissima attrice per adulti, passata alla storia col nome di Cicciolina, non è felice della sua condizione.

Ilona Staller ora è in politica. La famosa attrice hard, che ha filmato tantissime pellicole col nome d’arte di Cicciolina, ora è un ex parlamentare. Ed in quanto tale, per legge, le spetta un vitalizio che percepirà ogni mese per il resto della sua esistenza. Una somma cospicua di circa 3000 euro al mese, molto più di quello che tanti lavoratori e giovani possono anche solo immaginare oggigiorno. Di Maio ed il Movimento 5 Stelle, però, hanno abbassato ed anche parecchio queste cifre. Sono 1000 euro quelli che vengono percepiti come vitalizi dagli ex parlamentari, in particolar modo se hanno avuto una carriera politica breve, brevissima. Oggi Ilona Steller ha parlato ai microfoni della stampa. Di seguito quanto raccolto da Leggo.

Ilona Staller: “Col vitalizio non sopravvivo, pagata come un nero!”

“Politica? Dico una cosa: se in campagna elettorale avessi detto a tutti che avrei portato il reddito di cittadinanza, oggi sarei ministro, anzi, starei a Strasburgo.

Il taglio al vitalizio di Di Maio? Da 3.100 lordi che prendevo, mister “genio” mi ha messa a mille euro al mese. Nel frattempo potevo anche morire di fame se non mi davo da fare. Ma con un governo così mi sa che me ne vado dall’Italia.

Partiti affini alla mia ideologia? Non c’è nessun partito che mi rappresenta in questo momento. Io sono una democratica, simpatica. Sono di sinistra, lo sono sempre stata. Adoravo Marco Pannella, non ho mai amato il fascismo. Sono una persona schietta, libera mentalmente. Sono per il popolo italiano.

Se riesco a vivere con quei soldi? No, non ci riesco… Prendo quanto danno a quelli che vengono dall’estero, i neri neri neri, e sono bianca bianca bianca…”

