Attacco Jihadista in Nigeria, 30 morti il bollettino finora

Il portavoce del governo locale Ahmad Abdurrahman Bundi, ha parlato di un attacco Jihadista in un villaggio vicino alla capitale dello stato del Borno, Maiduguri, in Nigeria. Da quanto si evince da media autorevoli locali, il bollettino è attualmente di 30 persone uccise e di molte altre ferite. Le vittime sono per lo più passeggeri che erano in viaggio, tra Maiduguri e Damaturu. Ma non solo, danni anche per alcuni veicoli: ammontano a 18 quelli bruciati.

Accusa dei jihadisti ai cinesi sul Coronavirus

Il 23 gennaio 2020, il religioso jihadista siriano Abd Al-Razzaq Al-Mahdi ha emesso una fatwa che consente ai musulmani di celebrare la diffusione del Coronavirus in Cina. Inoltre si incentiva i musulmani di pregare Allah per annientare il popolo cinese. Al-Mahdi è un esponente religioso molto rispettato dalle fazioni jihadiste, particolarmente noto per i suoi sermoni e fatwa (chiarimenti secondo la legge islamica). Si è prodigato ultimamente per incoraggiare i musulmani a prendere parte alla jihad e compiere attacchi all’interno della Russia.