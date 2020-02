Altro caso di coronavirus in Italia? Due bambini sono stati portati d’urgenza allo Spallanzani dopo il rientro da Wuhan

56 finora gli italiani rientrati da Wuhan, nessun contagiato di coronavirus, ma un caso si sta sviluppando proprio in questi minuti. I primi due bambini italiani di 4 e 8 anni sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale Lazzaro Spallanzani perché sospetti. Accompagnati dal papà per lieve febbre, il primo tampone ha dato esito negativo. Il ministero fa sapere che sono in attesa del secondo tampone per rilevare se è effettivamente un caso di coronavirus o meno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Coronavirus, due turisti contagiati dopo un viaggio in Italia

Coronavirus, nuovi casi accertati su nave da crociera

A bordo della Diamond Pricess, una nave da crociera in opera dal 2004, sono stati verificati dei casi di coronavirus. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’ equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Attraccata nel porto di Yokohama in Giappone, sono stati verificati 6 casi accertati e 70 contagi in tutto.

Tutte le informazioni arrivano dai passeggeri che postano informazioni sui social media, le persone già contagiate sono attualmente in quarantena.

CLICCA QUI PER RESTARE AGGIORNATO.